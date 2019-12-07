Спортивний арбітражний суд зняв трансферний бан з "Челсі"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Спортивний арбітражний суд (CAS) повідомив про завчасне зняття трансферного бану з лондонського "Челсі", інформує УНН з посиланням на сайт суду.
Весною цього року на “Челсі” був накладена трансферна заборона через велику кількість порушень при переході молодих гравців. Трансферний бан був накладений на два трансферних вікна, тобто, на літо 2019 року і зиму 2020.
Тепер число трансферних періодів, в яких команда не може купувати нових футболістів, було скорочено вдвічі — до одного. Отже, лондонці вже найближчого трансферного вікна зможуть проводити купівлю нових футболістів.
Додамо, на даний момент, “Челсі” займає четверте місце в Англійській Прем’єр-Лізі, набравши 29 очок в 15 матчах.