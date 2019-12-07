Спортивный арбитражный суд снял трансферный бан с "Челси"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил о заблаговременном снятия трансферного бана с лондонского "Челси", информирует УНН со ссылкой на сайт суда.
Весной этого года на “Челси” был наложен трансферная запрет через большое количество нарушений при переходе молодых игроков. Трансферный бан был наложен на два трансферных окна, то есть на лето 2019 и зиму 2020.
Теперь число трансферных периодов, в которых команда не может покупать новых футболистов, было сокращено вдвое — до одного. Итак, лондонцы уже в ближайшее трансферное окно смогут проводить покупку новых футболистов.
Добавим, на данный момент, “Челси” занимает четвертое место в Английской Премьер-Лиге, набрав 29 очков в 15 матчах.