Спортивный арбитражный суд снял трансферный бан с "Челси"

Весной этого года на “Челси” был наложен трансферная запрет через большое количество нарушений при переходе молодых игроков. Трансферный бан был наложен на два трансферных окна, то есть на лето 2019 и зиму 2020.

Теперь число трансферных периодов, в которых команда не может покупать новых футболистов, было сокращено вдвое — до одного. Итак, лондонцы уже в ближайшее трансферное окно смогут проводить покупку новых футболистов.

Добавим, на данный момент, “Челси” занимает четвертое место в Английской Премьер-Лиге, набрав 29 очков в 15 матчах.