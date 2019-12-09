Сполучені Штати відмовлять у візі майже кожному другому українцю - статистика Держдепу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сполучені Штати Америки майже в половині випадків відмовляють українцям, які вирішили тимчасово відвідати країну, пише УНН з посиланням на дані, опубліковані Бюро Державного департаменту США.
Згідно даних Державного департаменту США рівень відмов для українців складає 45,06%.
Для сусідніх з Україною держав рівень відмов значно нижчий: для громадян Польщі — 2,76%; Білорусі — 21,93%; Словаччини — 11,99%; Румунія — 9,11%; Російської Федерації — 15,19%.
Довідка: віза B-1/B-2 — віза США, що видається іноземним громадянам, які вирушають до США на тимчасове перебування у справах бізнесу, відпочинку чи лікування.
Віза не гарантує в’їзду до країни, а дозволяє її власнику прибути до пункту перетину кордону США і звернутися за дозволом на в’їзд. Інспектор імміграційної служби США у пункті перетину кордону визначає, чи може власник візи в’їхати до Сполучених Штатів та термін перебування іноземного громадянина у країні.
Як передавав УНН, у Держдумі відреагували на плани Кабміну заборонити їздити українцям в РФ за внутрішніми паспортами.