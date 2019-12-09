Соединенные Штаты откажут в визе почти каждому второму украинцу - статистика Госдепа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Соединенные Штаты Америки почти в половине случаев отказывают украинцам, которые решили временно посетить страну, пишет УНН со ссылкой на данные, опубликованные Бюро Государственного департамента США.
Согласно данным Государственного департамента США уровень отказов для украинцев составляет 45,06%.
Для соседних с Украиной государств уровень отказов значительно ниже: для граждан Польши — 2,76%; Беларуси — 21,93%; Словакии — 11,99%; Румыния — 9,11%; Российской Федерации — 15,19%.
Справка: виза B-1 / B-2 — виза США, которая выдается иностранным гражданам, которые отправляются в США на временное пребывание по делам бизнеса, отдыха или лечения.
Виза не гарантирует въезда в страну, а позволяет ее владельцу прибыть в пункт пересечения границы США и обратиться за разрешением на въезд. Инспектор иммиграционной службы США в пункте пересечения границы определяет, может ли владелец визы въехать в Соединенные Штаты и срок пребывания иностранного гражданина в стране.
Как сообщал УНН, в Госдуме отреагировали на планы Кабмина запретить ездить украинцам в РФ по внутренним паспортам.