“Сподіваємось на Зеленського” — МЗС Угорщини про підписання мовного закону президентом Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністерство закордонних справ Угорщини 16 травня оприлюднило заяву щодо підписання президентом України Петром Порошенком закону “Про функціонування української мови як державної”. Угорські дипломати назвали закон таким, що “відповідає духові Петра Порошенка”, і висловили сподівання, що із новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть вирішитися “проблемні питання” щодо угорської нацменшини в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Ми зацікавлені у відновленні врівноважених і дружніх відносин між Угорщиною та Україною, і сподіваємося, що новообраний президент буде відкритий до цього”, — йдеться у заяві.
У заяві угорського зовнішньополітичного відомства повторили раніше озвучені тези про те, що мовний закон “утискує права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови”.
Як повідомляв УНН, президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. А 16 травня, закон був опублікований в офіційній пресі.