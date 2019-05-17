"Надеемся на Зеленского" - МИД Венгрии о подписании языкового закона президентом Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Министерство иностранных дел Венгрии 16 мая обнародовало заявление о подписании президентом Украины Петром Порошенко закона "О функционировании украинского языка как государственного". Венгерские дипломаты назвали закон таким, что "соответствует духу Петра Порошенко", и выразили надежду, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться "проблемные вопросы" по венгерского нацменьшинства в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружеских отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт для этого", - говорится в заявлении.
В заявлении венгерского внешнеполитического ведомства повторили ранее озвученные тезисы о том, что языковой закон "ущемляет права национальных меньшинств, так как отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".
Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. А 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.