Спочатку присяга Українському народу, а потім один одному: на Черкащині одружилася пара поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Поліцейські Тетяна та Вадим Звенигородського райвідділу поліції на Черкащині, попри непростий час, вирішили одружитися.
Про це повідомляє Поліція Черкаської області у Facebook, передає УНН.
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"Раніше Тетяна та Вадим склали присягу на вірність Українському народові, а вчора — присягнули на вірність один одному в подружньому житті, та стали чоловіком і дружиною", — йдеться у повідомленні.
Деталі
Інспектор комунікації Тетяна та інспектор сектору ювенальної превенції Вадим Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області попри непростий час вирішили одружитися, адже абсолютно впевнені у своїх почуттях, що проходять випробування війною.
Обітницею молодих було не лише довге кохання, а й близька Перемога. Для цього вони щодобово докладають усіх зусиль, забезпечуючи правопорядок.
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