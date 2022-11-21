Спочатку присяга Українському народу, а потім один одному: на Черкащині одружилася пара поліцейських

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"Раніше Тетяна та Вадим склали присягу на вірність Українському народові, а вчора — присягнули на вірність один одному в подружньому житті, та стали чоловіком і дружиною", — йдеться у повідомленні.

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Інспектор комунікації Тетяна та інспектор сектору ювенальної превенції Вадим Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області попри непростий час вирішили одружитися, адже абсолютно впевнені у своїх почуттях, що проходять випробування війною.

Обітницею молодих було не лише довге кохання, а й близька Перемога. Для цього вони щодобово докладають усіх зусиль, забезпечуючи правопорядок.

Нагадаємо

З початку 2022 року в Україні зареєстрували 200 409 нових шлюбів.