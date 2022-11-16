З початку року в Україні одружилося понад 200 тисяч пар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. З початку 2022 року в Україні зареєстрували 200 409 нових шлюбів. Про це у Facebook повідомило Міністерство юстиції України, передає УНН.
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"Життя не спинити – воно триває попри війну і незгоди, попри марні намагання ворога зламати і знищити нас як націю! 200 409 нових сімей було зареєстровано в Україні цьогоріч (станом на 15 листопада)", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними Мін'юсту, лише з 15 жовтня до 15 листопада зареєстрували 15 509 шлюбів.
Окрім того, з початку року в Україні народилося 183 105 малюків, а за останній місяць – 16 162.
Нагадаємо
В органах ДРАЦС запрацював шеринг електронного паспорта в Дії. Тепер можна одружитися, навіть якщо паспорт забули вдома або він "загубився".