С начала года в Украине поженилось более 200 тысяч пар

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"Жизнь не остановить – она продолжается, несмотря на войну и несогласия, несмотря на тщетные попытки врага сломать и уничтожить нас как нацию! 200 409 новых семей было зарегистрировано в Украине в этом году (по состоянию на 15 ноября)", – говорится в сообщении.

Детали

По данным Минюста, только с 15 октября по 15 ноября зарегистрировали 15 509 браков.

Кроме того, с начала года в Украине родилось 183 105 малышей, а за последний месяц – 16 162.

Напомним

В ЗАГСах заработал шеринг электронного паспорта в Дие. Теперь можно пожениться, даже если паспорт забыли дома или он "потерялся".