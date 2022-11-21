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Сначала присяга Украинскому народу, а потом друг другу: в Черкасской области женилась пара полицейских

Киев • УНН

 • 415293 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Полицейские Татьяна и Вадим Звенигородского райотдела полиции Черкасской области, несмотря на непростое время, решили жениться.

Об этом сообщает Полиция Черкасской области в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Раньше Татьяна и Вадим приняли присягу на верность Украинскому народу, а вчера — присягнули на верность друг другу в супружеской жизни, и стали мужем и женой", — говорится в сообщении.

Детали

Инспектор коммуникации Татьяна и инспектор сектора ювенальной превенции Вадим Звенигородского районного отдела полиции ГУНП в Черкасской области, несмотря на непростое время, решили жениться, ведь абсолютно уверены в своих чувствах, проходящих испытания войной.

Обетом молодых была не только долгая любовь, но и близкая Победа. Для этого они ежесуточно прилагают все усилия, обеспечивая правопорядок.

Напомним

С начала 2022 года в Украине зарегистрировано 200 409 новых браков.

Украинские Национальные Новости

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