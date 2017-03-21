Співучасник теракту під час мюзиклу “Норд-Ост” у Москві отримав 19 років колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Московський окружний військовий суд засудив до 19 років колонії Хасана Закаєва, визнавши його винним у співучасті в теракті в театральному центрі на Дубровці в 2002 році, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Суд постановив визнати Закаєва винним і засудити до 19 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму”, — оголосив рішення суддя Михайло Кудашкін.
Х.Закаєв визнаний винним в участі в злочинному співтоваристві, підготовці до теракту, пособництві в захопленні заручників, замаху на вбивство двох і більше осіб, незаконному зберіганні зброї і умисному знищенні чужого майна. Термін покарання почне відлік з 18 серпня 2014 року, коли він був затриманий.
Під час дебатів сторін прокурор просив призначити йому покарання у вигляді 23 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Держобвинувачення також підтримало в повному обсязі цивільні позови потерпілих та просило суд їх задовольнити.
У ході процесу підсудний заявив, що не знав, для чого призначене зброя, яку він перевозив, і попросив суд про більш м’яке покарання. Провину він визнав частково.
Нагадаємо, теракт на Дубровці стався в жовтні 2002 року. У будівлю, де йшов популярний мюзикл "Норд-Ост", увірвалася озброєна група з 40 бандитів і взяла в заручники 912 осіб, у тому числі жінок і дітей. Через майже три доби стався штурм будівлі, в результаті якого терористи були знищені, а заручники, що залишилися в живих, звільнені. В результаті теракту загинули 130 заручників.