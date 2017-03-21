Соучастник теракта во время мюзикла "Норд-Ост" в Москве получил 19 лет колонии

"Суд постановил признать Закаева виновным и приговорить к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласил решение судья Михаил Кудашкин.

Х.Закаев признан виновным в участии в преступном сообществе, подготовке к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Срок наказания начнет отсчет с 18 августа 2014 года, когда он был задержан.

Во время прений сторон прокурор просил назначить ему наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Гособвинение также поддержало в полном объеме гражданские иски потерпевших и просило суд их удовлетворить.

В ходе процесса подсудимый заявил, что не знал, для чего предназначено оружие, которое он перевозил, и попросил суд о более мягком наказании. Вину он признал частично.

Напомним, теракт на Дубровке произошел в октябре 2002 года. В здание, где шел популярный мюзикл "Норд-Ост", ворвалась вооруженная группа из 40 бандитов и взяла в заложники 912 человек, в том числе женщин и детей. Спустя почти трое суток произошел штурм здания, в результате которого террористы были уничтожены, а заложники, оставшиеся в живых, освобождены. В результате теракта погибли 130 заложников.