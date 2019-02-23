Співробітники вимагають від Microsoft відмовитися від контракту з армією США

У листопаді 2018-го Microsoft отримала військовий контракт на 2,5 тисячі гарнітур з доповненою реальністю. Влада США заявила, що планує використовувати їх як під час тренувань, так і на полі бою, відзначає агентство. Доповнена реальність дозволить підвищити “летальність, мобільність і обізнаність про ситуацію”, вважають у Вашингтоні.

Працівники Microsoft стверджують, що “не підписувалися під розробкою зброї” і вимагають права голосу в тому, як воно буде використовуватися. Вони закликають компанію створити спеціальні правила використання даної технології і організувати наглядову раду для контролю над її застосуванням.

Нагадуємо, восени американська корпорація Microsoft заявила, що не збирається, незважаючи на критику, відмовлятися від участі в тендері на укладення з Пентагоном 10-річного контракту вартістю близько 10 млрд доларів про надання оборонному відомству послуг в області віддалених обчислень.