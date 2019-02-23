Співробітники вимагають від Microsoft відмовитися від контракту з армією США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Група співробітників корпорації Microsoft виступила проти того, щоб вона випускала для потреб Пентагону особливу модель окулярів доповненої реальності HoloLens. Про це повідомило агентство Bloomberg, інформує УНН.
У листопаді 2018-го Microsoft отримала військовий контракт на 2,5 тисячі гарнітур з доповненою реальністю. Влада США заявила, що планує використовувати їх як під час тренувань, так і на полі бою, відзначає агентство. Доповнена реальність дозволить підвищити “летальність, мобільність і обізнаність про ситуацію”, вважають у Вашингтоні.
Працівники Microsoft стверджують, що “не підписувалися під розробкою зброї” і вимагають права голосу в тому, як воно буде використовуватися. Вони закликають компанію створити спеціальні правила використання даної технології і організувати наглядову раду для контролю над її застосуванням.
Нагадуємо, восени американська корпорація Microsoft заявила, що не збирається, незважаючи на критику, відмовлятися від участі в тендері на укладення з Пентагоном 10-річного контракту вартістю близько 10 млрд доларів про надання оборонному відомству послуг в області віддалених обчислень.