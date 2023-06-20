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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Співробітники СБУ знищили російську станцію «Муром-М»

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Оперативна група 3 управління Головного управління Служби безпеки України успішно знищила російську станцію радіоелектронної розвідки “Муром-М” та шість одиниць бронетехніки в Донецькій та Луганській областях, повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Співробітники СБУ знищили російську станцію «Муром-М»

Деталі

Ворожий комплекс радіоелектронної розвідки був розташований неподалік лінії зіткнення з метою постійного спостереження за переміщенням українських військових.

Крім того, наші військові також знищили чотири ворожі бойові машини піхоти БМП-2, два многоцільові транспортно-піхотні ланки МТЛБ, а також 16 членів екіпажу та мінометний розрахунок.

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