Сотрудники СБУ уничтожили российскую станцию "Муром-М"

Детали

Вражеский комплекс радиоэлектронной разведки был расположен неподалеку от линии соприкосновения с целью постоянного наблюдения за перемещением украинских военных.

Кроме того, наши военные также уничтожили четыре вражеские боевые машины пехоты БМП-2, два многоцелевых транспортно-пехотных звена МТЛБ, а также 16 членов экипажа и минометный расчет.

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