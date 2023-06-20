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Сотрудники СБУ уничтожили российскую станцию "Муром-М"

Киев • УНН

 • 889018 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Оперативная группа 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины успешно уничтожила российскую станцию радиоэлектронной разведки “Муром-М” и шесть единиц бронетехники в Донецкой и Луганской областях, сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Сотрудники СБУ уничтожили российскую станцию "Муром-М"

Детали

Вражеский комплекс радиоэлектронной разведки был расположен неподалеку от линии соприкосновения с целью постоянного наблюдения за перемещением украинских военных.

Кроме того, наши военные также уничтожили четыре вражеские боевые машины пехоты БМП-2, два многоцелевых транспортно-пехотных звена МТЛБ, а также 16 членов экипажа и минометный расчет.

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