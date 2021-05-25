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The Guardian

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Співробітники МВС РФ розсилали запрошення з ртуттю дипломатам на честь так званого "приєднання" Криму

Київ • УНН

 • 23185 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Співробітники краснодарського управління МВС РФ розсилали іноземним дипломатам ртуть в запрошеннях на захід “Подаруй частинку землі Криму” (пов’язаного з подіями російської окупації АР Крим — ред.). Їм призначили до 17 років колонії, передає УНН з посиланням на матеріал видання “Коммерсант”.

Співробітники МВС РФ розсилали запрошення з ртуттю дипломатам на честь так званого "приєднання" Криму

Листи з ртуттю

За даними слідства, співробітник головного управління по регіону Максим Котоманов, що служив в бухгалтерії краснодарського МВС, виготовив близько 200 листів на адресу зарубіжних посольств, а також керівників ЄС і НАТО. Вони були написані на підроблених бланках за підписом депутата Держдуми Сергія Железняка і запрошували на святковий захід “Подаруй частинку землі Криму” на честь нібито “приєднання” півострова до Росії. Крім того, в конверти під виглядом землі Криму були вкладені кристали хлориду ртуті, які, як показала експертиза, здатні викликати подразнення шкіри і ураження органів.

Такі листи в лютому 2018 року отримали близько двох десятків посольств, в тому числі Болгарії, Угорщини, Італії, Канади, Нідерландів, Польщі, Саудівської Аравії, США і Франції. Решту листів, що призначалися для відправки за кордон, перехопили співробітники “Пошти Росії”.

Депутат Железняк розповів “Коммерсанту”, що сам подав заяву в поліцію, коли дізнався про розсилку підозрілих листів від свого імені. За його словами, прізвища обвинувачених він вперше почув уже під час слідства.

Котоманова і ще одного співробітника, Дмитро Красильникова, затримали в Краснодарі в липні 2019 року, пред’явивши звинувачення за кількома статтями КК РФ, у тому числі про контрабанду і незаконний обіг отруйних речовин, участі в терористичному утворенні і підготовці терактів. Суд над ними почався в квітні 2021 року.

Судовий процес

В ході процесу Котоманов заявив, що отримував листи від якогось Олександра Жукова, який пропонував до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за відправку кожного конверта. Котоманов в свою чергу передавав листи з грошима Красильникову, який раніше працював в підрозділах карного розшуку і боротьби з організованою злочинністю краснодарського МВС. Той розвозив їх по поштових скриньках в Москві, нібито не підозрюючи про їхній зміст.

Однак слідство вирішило свідчення підсудних спробою уникнути відповідальності. В ході обшуку вдома у Котоманова були виявлені різні хімікати і ваги з частинками хлориду ртуті.

Держзвинувачення попросило засудити до 18 і 16 років колонії суворого режиму відповідно колишніх співробітників головного управління МВС по Краснодарському краю Максима Котоманова і Дмитра Красильникова. Про це, як повідомляє “Коммерсант”, представник прокуратури заявив в ході дебатів на процесі у 2-му Західному окружному військовому суді.

Вирок

Суд засудив до 17 і 14 років ув’язнення колишніх співробітників краснодарського МВС Максима Котоманова і Дмитра Красильникова у справі про відправку листів з отрутою іноземним дипломатам, повідомило федеральне російське агентство ТАСС.

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