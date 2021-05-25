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Сотрудники МВД РФ рассылали приглашения с ртутью дипломатам в честь так называемого "присоединения" Крыма

Киев • УНН

 • 23185 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Сотрудники краснодарского управления МВД РФ рассылали иностранным дипломатам ртуть в приглашениях на мероприятие “Подари частицу земли Крыма” (связанного с событиями российской оккупации АР Крым — ред.). Им назначили до 17 лет колонии, передает УНН со ссылкой на материал издания “Коммерсант”.

Сотрудники МВД РФ рассылали приглашения с ртутью дипломатам в честь так называемого "присоединения" Крыма

Письма с ртутью

По данным следствия, сотрудник главного управления по региону Максим Котоманов, служивший в бухгалтерии краснодарского МВД, изготовил около 200 писем в адрес зарубежных посольств, а также руководителей ЕС и НАТО. Они были написаны на поддельных бланках за подписью депутата Госдумы Сергея Железняка и приглашали на праздничное мероприятие “Подари частицу земли Крыма” в честь якобы “присоединения” полуострова к России. Кроме того, в конверты под видом земли Крыма были вложены кристаллы хлорида ртути, которые, как показала экспертиза, способны вызывать раздражение кожи и поражение органов.

Такие письма в феврале 2018 года получили около двух десятков посольств, в том числе Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции. Остальные письма, предназначавшиеся для отправки за границу, перехватили сотрудники “Почты России”.

Депутат Железняк рассказал “Коммерсанту”, что сам подал заявление в полицию, когда узнал о рассылке подозрительных писем от своего имени. По его словам, фамилии обвиняемых он впервые услышал уже во время следствия.

Котоманова и ещё одного сотрудника, Дмитрий Красильникова, задержали в Краснодаре в июле 2019 года, предъявив обвинение по ряду статей УК РФ, в том числе о контрабанде и незаконном обороте ядовитых веществ, участии в террористическом обществе и подготовке терактов. Суд над ними начался в апреле 2021 года.

Судебный процесс

В ходе процесса Котоманов заявил, что получал письма от некоего Александра Жукова, который предлагал до 30 тысяч рублей за отправку каждого конверта. Котоманов в свою очередь передавал письма с деньгами Красильникову, ранее работавшему в подразделениях уголовного розыска и по борьбе с организованной преступностью краснодарского МВД. Тот развозил их по почтовым ящикам в Москве, якобы не подозревая об их содержании.

Однако следствие посчитало показания подсудимых попыткой уйти от ответственности. В ходе обыска дома у Котоманова были обнаружены различные химикаты и весы с частицами хлорида ртути.

Гособвинение попросило приговорить к 18 и 16 годам колонии строгого режима соответственно бывших сотрудников главного управления МВД по Краснодарскому краю Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова. Об этом, как сообщает “Коммерсант”, представитель прокуратуры заявил в ходе прений на процессе во 2-м Западном окружном военном суде.

Приговор

Суд приговорил к 17 и 14 годам заключения бывших сотрудников краснодарского МВД Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова по делу об отправке писем с ядом иностранным дипломатам, сообщило федеральное российское агентство ТАСС.

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