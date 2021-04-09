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Співробітники ФСБ погрожували затриманому в Криму Єсипенку після його заяв про катування

Співробітники ФСБ погрожували затриманому в Криму Єсипенку після його заяв про катування

Київ • УНН

 • 12887 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Затриманому ФСБ Росії в Криму позаштатному співробітнику видання Крим.Реалії Владиславу Єсипенку погрожували, якщо він буде відмовлятись від своїх свідчень. Про це “Крим.Реалії” повідомив адвокат Єсипенка Олексій Ладин після зустрічі зі своїм підзахисним, передає УНН.

Цитата

“Нам вдалося поговорити з самим Владиславом. Єсипенко пояснив, що після судового засідання, на якому він зробив заяву про катування, його вивозили в оперативний відділ, управління ФСБ в Сімферополі на вулиці Пушкіна, де оперативники ФСБ погрожували йому фізичною розправою, якщо він буде відмовлятися від своїх нібито свідчень. Від тих свідчень, в яких він себе обмовив”, — повідомив Ладин.

Адвокат додав, що фізичного насильства або тортур співробітники ФСБ Росії до Єсипенка більше не застосовували.

Довідково

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенка, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.

Павленко, в якої силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок.

16 березня ФСБ заявила, що Єсипенка затримали, “щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб”. А також, що він збирав інформацію “про місця масового перебування людей і життєзабезпечення” на замовлення Служби зовнішньої розвідки України.

Президент “Радіо Свобода” Джеймі Флай визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проектом Крим.Реалії в якості фрілансера, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.

Також раніше йшлося, що адвокат Олексій Ладин повідомив подробиці того, що Єсипенко розповів на суді 6 квітня в Сімферополі про тортури після затримання. Так, за його словами, після затримання журналіста “дві доби били і катували електричним струмом, погрожували вбивством”.

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