Співробітники ФСБ погрожували затриманому в Криму Єсипенку після його заяв про катування

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“Нам вдалося поговорити з самим Владиславом. Єсипенко пояснив, що після судового засідання, на якому він зробив заяву про катування, його вивозили в оперативний відділ, управління ФСБ в Сімферополі на вулиці Пушкіна, де оперативники ФСБ погрожували йому фізичною розправою, якщо він буде відмовлятися від своїх нібито свідчень. Від тих свідчень, в яких він себе обмовив”, — повідомив Ладин.

Адвокат додав, що фізичного насильства або тортур співробітники ФСБ Росії до Єсипенка більше не застосовували.

Довідково

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенка, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.

Павленко, в якої силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок.

16 березня ФСБ заявила, що Єсипенка затримали, “щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб”. А також, що він збирав інформацію “про місця масового перебування людей і життєзабезпечення” на замовлення Служби зовнішньої розвідки України.

Президент “Радіо Свобода” Джеймі Флай визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проектом Крим.Реалії в якості фрілансера, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.

Також раніше йшлося, що адвокат Олексій Ладин повідомив подробиці того, що Єсипенко розповів на суді 6 квітня в Сімферополі про тортури після затримання. Так, за його словами, після затримання журналіста “дві доби били і катували електричним струмом, погрожували вбивством”.