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Сотрудники ФСБ угрожали задержанному в Крыму Есипенко после его заявлений о пытках

Сотрудники ФСБ угрожали задержанному в Крыму Есипенко после его заявлений о пытках

Киев  •  УНН

 • 12881 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Задержанному ФСБ России в Крыму внештатному сотруднику издания Крым.Реалии Владиславу Есипенко угрожали, если он будет отказываться от своих показаний. Об этом "Крым.Реалии" сообщил адвокат Есипенко Алексей Ладин после встречи со своим подзащитным, передает УНН.

Цитата

"Нам удалось поговорить с самим Владиславом. Есипенко пояснил, что после судебного заседания, на котором он сделал заявление о пытках, его вывозили в оперативный отдел, управление ФСБ в Симферополе на улице Пушкина, где оперативники ФСБ угрожали ему физической расправой, если он будет отказываться от своих якобы показаний. От тех показаний, в которых он себя оговорил", - сообщил Ладин.

Адвокат добавил, что физического насилия или пыток сотрудники ФСБ России к Есипенко больше не применяли.

Справка

Владислава Есипенко задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.

Павленко, у которой силовики провели дома обыск, проходит по делу как свидетель.

16 марта ФСБ заявила, что Есипенко задержали, "чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб". А также, что он собирал информацию "о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения" по заказу Службы внешней разведки Украины.

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай признал, что Владислав Есипенко сотрудничал с проектом Крым.Реалии в качестве фрилансера, снимая видео и фото в Крыму, и призвал Россию немедленно его освободить.

Также ранее говорилось, что адвокат Алексей Ладин сообщил подробности, которые Есипенко рассказал на суде 6 апреля в Симферополе о пытках после задержания. Так, по его словам, после задержания журналиста "двое суток избивали и пытали электрическим током, угрожали убийством".

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