Сотрудники ФСБ угрожали задержанному в Крыму Есипенко после его заявлений о пытках
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Задержанному ФСБ России в Крыму внештатному сотруднику издания Крым.Реалии Владиславу Есипенко угрожали, если он будет отказываться от своих показаний. Об этом "Крым.Реалии" сообщил адвокат Есипенко Алексей Ладин после встречи со своим подзащитным, передает УНН.
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"Нам удалось поговорить с самим Владиславом. Есипенко пояснил, что после судебного заседания, на котором он сделал заявление о пытках, его вывозили в оперативный отдел, управление ФСБ в Симферополе на улице Пушкина, где оперативники ФСБ угрожали ему физической расправой, если он будет отказываться от своих якобы показаний. От тех показаний, в которых он себя оговорил", - сообщил Ладин.
Адвокат добавил, что физического насилия или пыток сотрудники ФСБ России к Есипенко больше не применяли.
Справка
Владислава Есипенко задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.
12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.
Павленко, у которой силовики провели дома обыск, проходит по делу как свидетель.
16 марта ФСБ заявила, что Есипенко задержали, "чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб". А также, что он собирал информацию "о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения" по заказу Службы внешней разведки Украины.
Президент "Радио Свобода" Джейми Флай признал, что Владислав Есипенко сотрудничал с проектом Крым.Реалии в качестве фрилансера, снимая видео и фото в Крыму, и призвал Россию немедленно его освободить.
Также ранее говорилось, что адвокат Алексей Ладин сообщил подробности, которые Есипенко рассказал на суде 6 апреля в Симферополе о пытках после задержания. Так, по его словам, после задержания журналиста "двое суток избивали и пытали электрическим током, угрожали убийством".