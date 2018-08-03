Співробітники Ейфелевої вежі припинили страйк

“Страйк частини персоналу SETE завершено. Ейфелева вежа знову відкриє свої двері для відвідувачів з завтрашнього ранку (п’ятниці)”, — йдеться в заяві компанії.

Як відзначили в SETE, всі відвідувачі, які придбали квитки на відвідування вежі на 1 і 2 серпня “отримають автоматичну і повну компенсацію”. “SETE ще раз приносить свої вибачення всім відвідувачам, які опинилися з учорашнього дня перед закритими дверима”, — відзначили в компанії.

Страйк працівників Ейфелевої вежі почався 1 серпня. Співробітники різних служб, що забезпечують доступ відвідувачів на монумент, протестували проти нової схеми допуску туристів з продажем квитків через інтернет на фіксований час. До липня їх частка досягла 50% від загальної маси проданих квитків, тоді як раніше лише 20% відвідувачів Ейфелевої вежі бронювали вхід на сайті монумента.

Обурення працівників було пов’язано з тим, що для власників інтернет-квитків з недавніх пір суворо зарезервований один з двох входів в Ейфелеву вежу, тоді як інші туристи, які не мають броні, змушені в розпал літньої спеки вибудовуватися в величезну чергу у протилежного входу. У години пік це призводить до стовпотворіння у основного проходу і перевантаження персоналу, тоді як прохід навпроти, закріплений за власниками інтернет-квитків, майже завжди вільний.

Як повідомляв УНН, таксисти Мадрида і Барселони вирішили завершити безстроковий страйк проти Uber.