Сотрудники Эйфелевой башни прекратили забастовку

“Забастовка части персонала SETE завершена. Эйфелева башня вновь откроет свои двери для посетителей с завтрашнего утра (пятницы)”, — говорится в заявлении компании.

Как отметили в SETE, все посетители, которые приобрели билеты на посещение башни на 1 и 2 августа “получат автоматическую и полную компенсацию”. “SETE еще раз приносит свои извинения всем посетителям, которые оказались со вчерашнего дня перед закрытыми дверями”, — отметили в компании.

Забастовка работников Эйфелевой башни началась 1 августа. Сотрудники различных служб, обеспечивающих доступ посетителей на монумент, протестовали против новой схемы допуска туристов с продажей билетов через интернет на фиксированное время. К июлю их доля достигла 50% от общей массы проданных билетов, тогда как ранее лишь 20% посетителей Эйфелевой башни бронировали вход на сайте монумента.

Возмущение работников было связано с тем, что для обладателей интернет-билетов с недавних пор строго зарезервирован один из двух входов в Эйфелеву башню, тогда как остальные туристы, не имеющие брони, вынуждены в разгар летней жары выстраиваться в огромную очередь у противоположного входа. В часы пик это приводит к столпотворению у основного прохода и перегрузке персонала, тогда как проход напротив, закрепленный за обладателями интернет-билетов, почти всегда свободен.

Как сообщал УНН, таксисты Мадрида и Барселоны решили завершить бессрочную забастовку против Uber.