Сотрудники Эйфелевой башни прекратили забастовку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Работники Эйфелевой башни прекратили забастовку и готовятся в пятницу выйти на работу, открыв доступ на монумент туристам. Об этом сообщили в четверг вечером в компании SETE, управляющий башней, информирует УНН.
“Забастовка части персонала SETE завершена. Эйфелева башня вновь откроет свои двери для посетителей с завтрашнего утра (пятницы)”, — говорится в заявлении компании.
Как отметили в SETE, все посетители, которые приобрели билеты на посещение башни на 1 и 2 августа “получат автоматическую и полную компенсацию”. “SETE еще раз приносит свои извинения всем посетителям, которые оказались со вчерашнего дня перед закрытыми дверями”, — отметили в компании.
Забастовка работников Эйфелевой башни началась 1 августа. Сотрудники различных служб, обеспечивающих доступ посетителей на монумент, протестовали против новой схемы допуска туристов с продажей билетов через интернет на фиксированное время. К июлю их доля достигла 50% от общей массы проданных билетов, тогда как ранее лишь 20% посетителей Эйфелевой башни бронировали вход на сайте монумента.
Возмущение работников было связано с тем, что для обладателей интернет-билетов с недавних пор строго зарезервирован один из двух входов в Эйфелеву башню, тогда как остальные туристы, не имеющие брони, вынуждены в разгар летней жары выстраиваться в огромную очередь у противоположного входа. В часы пик это приводит к столпотворению у основного прохода и перегрузке персонала, тогда как проход напротив, закрепленный за обладателями интернет-билетов, почти всегда свободен.
Как сообщал УНН, таксисты Мадрида и Барселоны решили завершить бессрочную забастовку против Uber.