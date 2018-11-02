Співробітники британської лікарні розповіли, як розпорядилися великим лотерейним виграшем
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Англійка Джулі Амфлетт, яка виграла 4 млн фунтів стерлінгів (трохи більше 5 млн дол. США) в лотерею рік тому, подарувала синові будинок. Про це повідомляє walesonline.co.uk, передає УНН.
Джулі входила до складу шістьох співробітників однієї з лікарень міста Порт-Толбот, які розділили лотерейний виграш розміром в 25,5 млн фунтів стерлінгів (майже 33 млн дол. США).
Через рік англійка так і не змінила свій 15-річний автомобіль Honda Civic, і новим будинком Амфлетт теж не обзавелася.
"Я нічого собі не купила. Але подарувала будинок моєму синові", - розповіла вона.
Друга переможниця витратила частину від лотерейного виграшу на покупку будинку. Також англійка відвідала Мексику і Флориду.
Решта переможниць витратили виграні гроші на нерухомість і благодійність. Серед англійок знайшлися і ті, хто завдяки лотереї зіграв "весілля мрії".
Нагадаємо, практика показує, що більшу частину грошей від виграшів в лотереї новоспечені мільйонери України витрачають на купівлю житла, авто або відпочинок.
Також багато інвестують в майбутнє дітей або онуків. Наприклад, киянин Валерій Садовенко вирішив витратити виграний в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт у своїй квартирі і квартирі дочки, а все, що залишиться, - відкладе онучці на майбутнє.