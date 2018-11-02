Співробітники британської лікарні розповіли, як розпорядилися великим лотерейним виграшем

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Англійка Джулі Амфлетт, яка виграла 4 млн фунтів стерлінгів (трохи більше 5 млн дол. США) в лотерею рік тому, подарувала синові будинок. Про це повідомляє walesonline.co.uk, передає УНН.