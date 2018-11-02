Сотрудники британской больницы рассказали, как распорядились крупным лотерейным выигрышем

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Англичанка Джули Амфлетт, выигравшая 4 млн фунтов стерлингов (чуть больше 5 млн долл. США) в лотерею год назад, подарила сыну дом. Об этом сообщает walesonline.co.uk, передает УНН.

Джули входила в состав шестерых сотрудников одной из больниц города Порт-Толбот, которые разделили лотерейный выигрыш размером в 25,5 млн фунтов стерлингов (почти 33 млн долл. США).

Спустя год англичанка так и не поменяла свой 15-летний автомобиль Honda Civic, и новым домом Амфлетт тоже не обзавелась.

"Я ничего себе не купила. Но подарила дом моему сыну", - рассказала она.

Вторая победительница израсходовала часть от лотерейного выигрыша на покупку дома. Также англичанка посетила Мексику и Флориду.

Остальные победительницы потратили выигранные деньги на недвижимость и благотворительность. Среди англичанок нашлись и те, кто благодаря лотерее сыграл "свадьбу мечты".

Напомним, практика показывает, что большую часть денег от выигрышей в лотереи новоиспеченные миллионеры Украины тратят на покупку жилья, авто или отдых.

Также многие инвестируют в будущее детей или внуков. Например, киевлянин Валерий Садовенко решил потратить выигранный в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт в своей квартире и квартире дочери, а все, что останется, - отложит внучке на будущее. 

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