Сотрудники британской больницы рассказали, как распорядились крупным лотерейным выигрышем
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Англичанка Джули Амфлетт, выигравшая 4 млн фунтов стерлингов (чуть больше 5 млн долл. США) в лотерею год назад, подарила сыну дом. Об этом сообщает walesonline.co.uk, передает УНН.
Джули входила в состав шестерых сотрудников одной из больниц города Порт-Толбот, которые разделили лотерейный выигрыш размером в 25,5 млн фунтов стерлингов (почти 33 млн долл. США).
Спустя год англичанка так и не поменяла свой 15-летний автомобиль Honda Civic, и новым домом Амфлетт тоже не обзавелась.
"Я ничего себе не купила. Но подарила дом моему сыну", - рассказала она.
Вторая победительница израсходовала часть от лотерейного выигрыша на покупку дома. Также англичанка посетила Мексику и Флориду.
Остальные победительницы потратили выигранные деньги на недвижимость и благотворительность. Среди англичанок нашлись и те, кто благодаря лотерее сыграл "свадьбу мечты".
Напомним, практика показывает, что большую часть денег от выигрышей в лотереи новоиспеченные миллионеры Украины тратят на покупку жилья, авто или отдых.
Также многие инвестируют в будущее детей или внуков. Например, киевлянин Валерий Садовенко решил потратить выигранный в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт в своей квартире и квартире дочери, а все, что останется, - отложит внучке на будущее.