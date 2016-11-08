Співробітника “Міністерства внутрішніх справ ДНР” судитимуть за співпрацю з терористами
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Співробітника “Міністерства внутрішніх справ ДНР” заочно судитимуть за співпрацю з терористами. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Під час спеціального досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2014 року колишній правоохоронець вступив до лав терористичної організації “ДНР” та був призначений на посаду начальника відділу державної автомобільної інспекції Донецького міського управління так званого “Міністерства внутрішніх справ ДНР”.
Чоловік обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.
Обвинувальний акт стосовно злочинця передано до суду для заочного засудження, оскільки посібник терористів і досі перебуває на тимчасово непідконтрольній Україні території.