Сотрудника "Министерства внутренних дел ДНР" будут судить за сотрудничество с террористами
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сотрудника "Министерства внутренних дел ДНР" заочно будут судить за сотрудничество с террористами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Во время специального предварительного расследования установлено, что в ноябре 2014 года бывший милиционер вступил в ряды террористической организации "ДНР" и был назначен на должность начальника отдела государственной автомобильной инспекции Донецкого городского управления так называемого "Министерства внутренних дел ДНР".
Мужчина обвиняется в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.
Обвинительный акт в отношении преступника передан в суд для заочного осуждения, поскольку пособник террористов до сих пор находится на временно неподконтрольной Украине территории.