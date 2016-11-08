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15 марта, 19:03 • 113170 просмотра

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15 марта, 13:44 • 160650 просмотра

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Сотрудника "Министерства внутренних дел ДНР" будут судить за сотрудничество с террористами

Сотрудника "Министерства внутренних дел ДНР" будут судить за сотрудничество с террористами

Киев • УНН

 • 6395 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сотрудника "Министерства внутренних дел ДНР" заочно будут судить за сотрудничество с террористами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Во время специального предварительного расследования установлено, что в ноябре 2014 года бывший милиционер вступил в ряды террористической организации "ДНР" и был назначен на должность начальника отдела государственной автомобильной инспекции Донецкого городского управления так называемого "Министерства внутренних дел ДНР".

Мужчина обвиняется в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Обвинительный акт в отношении преступника передан в суд для заочного осуждения, поскольку пособник террористов до сих пор находится на временно неподконтрольной Украине территории.

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