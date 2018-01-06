Співробітника мексиканської газети El Universal вбили під час розбійного нападу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У Мехіко під час розбійного нападу було вбито співробітника дного з провідних ЗМІ Мексики El Universal. Про це повідомила електронна версія друкованого видання з посиланням на міністерство громадської безпеки Мехіко, інформує УНН.
Невідомі спробували пограбувати Хосе Херардо Мартінеса, коли він купував подарунки дітям. Журналіста, який отримав вогнепальне поранення в живіт, доставили в лікарню, проте він помер на операційному столі.
За фактом вбивства представника ЗМІ розпочато розслідування.
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У 2017 році в Мексиці було вбито 12 журналістів, стільки ж, скільки в Сирії, згідно з підрахунками організації "Репортери без кордонів". За даними прокуратури, що займається розслідуванням злочинів проти свободи слова, 99,85% правопорушень по відношенню до співробітників ЗМІ в Мексиці залишаються безкарними. З 2000 року в латиноамериканській країні щонайменше 104 журналіста стали жертвами злочинців.
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Як раніше повідомляло УНН, Генеральна прокуратура України очікує від Шевченківського районного суду Києва повний текст вироку Юрію Крисіну, якого засуджено до 4 років позбавлення волі (умовно) за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія.