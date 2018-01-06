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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Співробітника мексиканської газети El Universal вбили під час розбійного нападу

Київ • УНН

 • 9253 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. У Мехіко під час розбійного нападу було вбито співробітника дного з провідних ЗМІ Мексики El Universal. Про це повідомила електронна версія друкованого видання з посиланням на міністерство громадської безпеки Мехіко, інформує УНН.

Співробітника мексиканської газети El Universal вбили під час розбійного нападу

Невідомі спробували пограбувати Хосе Херардо Мартінеса, коли він купував подарунки дітям. Журналіста, який отримав вогнепальне поранення в живіт, доставили в лікарню, проте він помер на операційному столі.

За фактом вбивства представника ЗМІ розпочато розслідування.

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У 2017 році в Мексиці було вбито 12 журналістів, стільки ж, скільки в Сирії, згідно з підрахунками організації "Репортери без кордонів". За даними прокуратури, що займається розслідуванням злочинів проти свободи слова, 99,85% правопорушень по відношенню до співробітників ЗМІ в Мексиці залишаються безкарними. З 2000 року в латиноамериканській країні щонайменше 104 журналіста стали жертвами злочинців.

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Як раніше повідомляло УНН, Генеральна прокуратура України очікує від Шевченківського районного суду Києва повний текст вироку Юрію Крисіну, якого засуджено до 4 років позбавлення волі (умовно) за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія.

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