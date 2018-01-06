Сотрудника мексиканской газеты El Universal убили во время разбойного нападения

Неизвестные попытались ограбить Хосе Херардо Мартинеса, когда он покупал подарки детям. Журналиста, получил огнестрельное ранение в живот, был доставлен в больницу, однако он умер на операционном столе.

По факту убийства представителя СМИ начато расследование.

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В 2017 году в Мексике было убито 12 журналистов, столько же, сколько в Сирии, согласно подсчетам организации “Репортеры без границ”. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99,85% правонарушений в отношении сотрудников СМИ в Мексике остаются безнаказанными. С 2000 года в латиноамериканской стране не менее 104 журналиста стали жертвами преступников.

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Как ранее сообщало УНН, Генеральная прокуратура Украины ожидает от Шевченковского районного суда Киева полный текст приговора Юрию Крысин, которого приговорили к 4 годам лишения свободы (условно) за участие в убийстве журналиста Вячеслава Еремея.