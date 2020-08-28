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Співробітника ДСНС зі спільниками спіймали на хабарі у 70 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Співробітника ДСНС України та двох посередників викрито на вимаганні та одержанні 70 тис. доларів США. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

Співробітника ДСНС зі спільниками спіймали на хабарі у 70 тис. доларів

"...затримано співробітника ДСНС України та двох посередників за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 та ч. 1 ст. 369 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, державний службовець та його спільники вимагали від представника поліграфічного підприємства 35 тис. доларів за видачу дозвільних документів у сфері протипожежної безпеки та ще 10 тис. доларів - за складання експертного висновку протипожежного стану виробничого об’єкту площею понад 5 тис. кв. м без фактичного виїзду на цей об’єкт.

Окрім того, як вказано, посередники схилили того ж підприємця до надання неправомірної вигоди у сумі 25 тис. доларів посадовій особі правоохоронного органу за безперешкодне ведення бізнесу після отримання всієї дозвільної документації.

Під час контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували одержання вказаними особами 70 тис. доларів США у два етапи.

У" четвер, 27 серпня 2020 року, після передачі другого траншу у сумі 60 тис. доларів США посередників затримали в одному з ресторанів в центрі Києва, а чиновника ДСНС у його робочому кабінеті. Під час обшуку у останнього виявили та вилучили 1,2 тис. доларів США з першого траншу", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Луганщині лікар вимагала хабар за підтвердження діагнозу дитині.

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