Сотрудника ГСЧС с сообщниками поймали на взятке в 70 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Сотрудник ГСЧС Украины и двое посредников разоблачены на вымогательстве и получении 70 тыс. долларов США. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
"... задержаны сотрудник ГСЧС Украины и двое посредников по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 и ч. 1 ст. 369 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, государственный служащий и его сообщники требовали от представителя полиграфического предприятия 35 тыс. долларов за выдачу разрешительных документов в сфере противопожарной безопасности и еще 10 тыс. долларов - за составление экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта площадью более 5 тыс. кв. м без фактического выезда на этот объект.
Кроме того, как указано, посредники склонили того же предпринимателя к предоставлению неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. долларов должностному лицу правоохранительных органов за беспрепятственное ведение бизнеса после получения всей разрешительной документации.
Во время контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали получение указанными лицами 70 тыс. долларов США в два этапа.
В четверг, 27 августа 2020 года, после передачи второго транша в сумме 60 тыс. долларов США посредников задержали в одном из ресторанов в центре Киева, а чиновника ГСЧС в его рабочем кабинете. Во время обыска у последнего обнаружили и изъяли 1,2 тыс. долларов США из первого транша", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Луганской области врач требовала взятку за подтверждение диагноза ребенку.