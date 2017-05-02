Співробітники СБУ затримали групу осіб за підозрою в підготовці терористичних актів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України із задіянням спецпідрозділу “Альфа” затримали в Одесі групу місцевих мешканців, які обґрунтовано підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
“Співробітники Служби безпеки України проводять в Одесі заходи щодо недопущення терористичних проявів у першій декаді травня у місті. Оперативники спецслужби із задіянням спецпідрозділу „Альфа“ затримали в Одесі групу місцевих мешканців, які обґрунтовано підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій”, — йдеться в повідомленні.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, в Одесі вшанували пам’ять загиблих Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, які стали першими жертвами російської агресії.
Як повідомляв УНН, в Одесі “замінували” Куликове поле.