Сотрудники СБУ задержали группу лиц по подозрению в подготовке террористических актов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины с задействованием спецподразделения "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Одессе меры по недопущению террористических проявлений в первой декаде мая в городе. Оперативники спецслужбы с задействованием спецподразделения "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций ", - говорится в сообщении.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Напомним, в Одессе почтили память погибших Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, которые стали первыми жертвами российской агрессии.
Как сообщал УНН, в Одессе "заминировали" Куликово поле .