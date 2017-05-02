Сотрудники СБУ задержали группу лиц по подозрению в подготовке террористических актов

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Одессе меры по недопущению террористических проявлений в первой декаде мая в городе. Оперативники спецслужбы с задействованием спецподразделения "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций ", - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, в Одессе почтили память погибших Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, которые стали первыми жертвами российской агрессии.

Как сообщал УНН, в Одессе "заминировали" Куликово поле .