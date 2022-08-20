Співпраця з рф - самогубство для бізнесу: у Зеленського відреагували на скандал з Wizz Air

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“Циніки з Wizz Air вирішили, що кров тисяч українців не пахне, але приємно пахнуть російські рублі на рейсах із москви. Та раптом побачили, що підтримка варварів – це не про прибуток, а про знищену репутацію. Кожна єврокомпанія має пам'ятати: співпраця з рф – це самогубство для бізнесу”, – написав Подоляк.

Доповнення

Раніше стало відомо, що Wizz Air Abu Dhabi, дочірня компанія Wizz Air в Об'єднаних Арабських Еміратах, вирішила відновити польоти до росії. За словами представників компанії, рішення було відповіддю на попит з боку пасажирів.

Через деякий час стало відомо, що Wizz Air все ж таки тимчасово призупиняє на невизначений термін відновлення рейсів з москви до Абу-Дабі через масштабну критику та заклики до бойкоту компанії.