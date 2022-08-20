Сотрудничество с рф - самоубийство для бизнеса: у Зеленского отреагировали на скандал с Wizz Air

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“Циники из Wizz Air решили, что кровь тысяч украинцев не пахнет, но приятно пахнут российские рубли на рейсах из москвы. Но вдруг увидели, что поддержка варваров – это не о прибыли, а об уничтоженной репутации. Каждая еврокомпания должна помнить: сотрудничество с рф – это самоубийство для бизнеса”, – написал Подоляк.

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Ранее стало известно, что Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания Wizz Air в Объединенных Арабских Эмиратах, решила возобновить полеты в россию. По словам представителей компании, решение являлось ответом на спрос со стороны пассажиров.

Через некоторое время стало известно, что Wizz Air все же временно приостанавливает на неопределенный срок возобновление рейсов из москвы в Абу-Даби из-за масштабной критики и призывов к бойкоту компании.