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Сотрудничество с рф - самоубийство для бизнеса: у Зеленского отреагировали на скандал с Wizz Air

Киев • УНН

 • 263289 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Каждая европейская компания должна помнить, что сотрудничество с россией – это самоубийство для бизнеса. Такое мнение высказал в своем Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк относительно решения лоукоста Wizz Air возобновить рейсы в москву, но на фоне критики свернуть такие планы, пишет УНН.

Сотрудничество с рф - самоубийство для бизнеса: у Зеленского отреагировали на скандал с Wizz Air

Цитата

“Циники из Wizz Air решили, что кровь тысяч украинцев не пахнет, но приятно пахнут российские рубли на рейсах из москвы. Но вдруг увидели, что поддержка варваров – это не о прибыли, а об уничтоженной репутации. Каждая еврокомпания должна помнить: сотрудничество с рф – это самоубийство для бизнеса”, – написал Подоляк.

Дополнение

Ранее стало известно, что Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания Wizz Air в Объединенных Арабских Эмиратах, решила возобновить полеты в россию. По словам представителей компании, решение являлось ответом на спрос со стороны пассажиров.

Через некоторое время стало известно, что Wizz Air все же временно приостанавливает на неопределенный срок возобновление рейсов из москвы в Абу-Даби из-за масштабной критики и призывов к бойкоту компании.

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