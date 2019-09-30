Співмешканка ексдепутата Рибалки за півроку отримала майже 2 млн грн доходу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Співмешканка народного депутата ВР VIII скликання Сергія Рибалки - Анастасія Байбородіна за пів року отримала 1 млн 896,3 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Про це свідчать дані декларації нардепа за період з 1 січня по 31 серпня 2019 року, поданої перед звільненням, передає УНН.
Так, найбільше коштів - 896,6 тис. грн - Байбородіна отримала від ТОВ "Українська Газова Компанія Центр", ще 689 тис. грн - від ТОВ Єврогазгруп. 310,7 тис. грн жінка отримала від іноземного громадянина на ім'я Микита Гункевич.
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Щодо грошових активів - протягом звітного періоду співмешканка Рибалки задекларувала 123 тис. грн готівкою. Ще 469,7 тис. грн, 1,4 тис. євро та 18,6 тис. дол. Байбородіна зберігає в банку.
Сам Рибалка задекларував 560 тис. євро, 453,7 тис. дол. та 50,9 тис. грн “готівкою”.
На банківських рахунках екснардеп зберігає 45,5 тис. грн та 4,3 тис. євро.
Як писав УНН, Рибалка балотувався у народні депутати по 107 округу, проте вибори програв.
Також нагадаємо, у серпні поточного року слідчі ДБР отримали доступ до "снекової справи" родини Рибалок.