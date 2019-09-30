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Сожительница экс-депутата Рыбалки за полгода получила почти 2 млн грн дохода

Киев • УНН

 • 21576 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сожительница народного депутата ВР VIII созыва Сергея Рыбалки - Анастасия Байбородина за полгода получила 1 млн 896,3 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью. Об этом свидетельствуют данные декларации нардепа за период с 1 января по 31 августа 2019 года, представленной перед увольнением, передает УНН.

Сожительница экс-депутата Рыбалки за полгода получила почти 2 млн грн дохода

Так, больше всего средств - 896,6 тыс. грн - Байбородина получила от ООО "Украинская Газовая Компания Центр", еще 689 тыс. грн - от ООО Еврогазгруп. 310,7 тыс. грн женщина получила от иностранного гражданина по имени Никита Гункевич.

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По денежным активам - в течение отчетного периода сожительница Рыбалки задекларировала 123 тыс. гн наличными. Еще 469,7 тыс. грн, 1,4 тыс. евро и 18,6 тыс. долл. Байбородина хранит в банке.

Сам Рыбалка задекларировал 560 тыс. евро, 453,7 тыс. долл. и 50,9 тыс. грн "наличными".

На банковских счетах экс-нардеп сохраняет 45,5 тыс. грн и 4,3 тыс. евро.

Как писал УНН, Рыбалка баллотировался в народные депутаты по 107 округу, однако выборы проиграл.

Также напомним, в августе текущего года следователи ГБР получили доступ к "снековому делу" семьи Рыбалок.

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