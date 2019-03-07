Співака R. Kelly затримали за несплату аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Американського співака R. Kelly (Роберт Сильвестр Келлі) повторно взято під варту, тепер за несплату аліментів своїй колишній дружині. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
8 січня 2009 року окружний суд розпорядився, щоб співак виплачував щомісяця своїй колишній дружині аліменти в розмірі понад 20,8 тис. дол. R. Kelly не з’явився на те засідання суду і проігнорував вердикт.
Станом на лютий 2018 року виконавець заборговував колишній дружині аліменти на суму понад 169 тис. дол.
Окружний суд раніше зобов’язав R. Kelly до 6 березня погасити заборгованість. Тепер співакові наказано з’явитися в суд 13 березня. До цього терміну він буде перебувати під вартою.
Нагадаємо, прокуратура округу Кук (штат Іллінойс) пред’явила американському співакові R. Kelly звинувачення в сексуальному насильстві з обтяжливими обставинами.