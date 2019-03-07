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Певца R. Kelly задержали за неуплату алиментов

Певца R. Kelly задержали за неуплату алиментов

Киев  •  УНН

 • 6976 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Американский певец R. Kelly (Роберт Сильвестр Келли) повторно взят под стражу, теперь за неуплату алиментов своей бывшей жене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

8 января 2009 года окружной суд распорядился, чтобы певец выплачивал ежемесячно своей бывшей супруге алименты в размере более 20,8 тыс. долл. R. Kelly не явился на то заседание суда и проигнорировал вердикт.

По состоянию дел на февраль 2018 года исполнитель задолжал бывшей жене алименты на сумму свыше 169 тыс. долл.

Окружной суд ранее обязал R.Kelly к 6 марта погасить задолженность. Теперь певцу предписано явиться в суд 13 марта. До этого срока он будет находиться под стражей.

Напомним, прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) предъявила американскому певцу R. Kelly обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами.

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