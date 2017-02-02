Співачка Бейонсе повідомила, що вагітна двійнею

“Ми хочемо поділитися нашою любов’ю і щастям. Нас благословили двічі. Ми неймовірно раді, що в нашій родині стане на дві особи більше, і ми вдячні за ваші добрі побажання,” — написали співачка.

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Батьком дітей співачки став її чоловік репер Jay-Z. У подружжя вже є п’ятирічна дочка. Бейонсе і Jay-Z почали зустрічатися в 2002 році, одружилися — в 2008 році.