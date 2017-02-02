Певица Бейонсе сообщила, что беременна двойней

"Мы хотим поделиться нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды. Мы невероятно рады, что в нашей семье станет на двоих больше, и мы благодарны за ваши добрые пожелания ", - написали певица.

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Отцом детей певицы стал ее муж рэпер Jay-Z. У супругов уже есть пятилетняя дочь. Бейонсе и Jay-Z начали встречаться в 2002 году, поженились - в 2008 году.