Список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО хочуть поповнити двома об’єктами з України

Як повідомила прес-служба, у 2018 році Мінкультури направило номінаційне досьє "Традиція Косівської мальованої кераміки" для включення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Рішення буде прийматися на черговій сесії Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини, яка відбудеться з 9 по 14 грудня 2019 року в столиці Колумбії Боготі.



Також у поточному році Мінкультури планує направити номінаційне досьє на елемент "Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього" для розгляду Міжурядовим комітетом у 2020 році.



Нагадаємо, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО вивчає заявку на включення Аккерманської фортеці до попереднього списку всесвітньої спадщини.