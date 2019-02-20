Список нематериального наследия ЮНЕСКО хотят пополнить двумя объектами с Украины

Как сообщила пресс-служба, в 2018 году Минкультуры направило номинационное досье "Традиция Косовской расписной керамики" для включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Решение будет приниматься на очередной сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая пройдет с 9 по 14 декабря 2019 в столице Колумбии Боготе.



Также в текущем году Минкультуры планирует направить номинационное досье на элемент "Орьнек - крымскотатарский орнамент и знания о нем" для рассмотрения Межправительственным комитетом в 2020 году.



Напомним, Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО изучает заявку на включение Аккерманской крепости в предварительный список всемирного наследия.