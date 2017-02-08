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Списані в держаних лікарнях магнітно-резонансні томографи перепродавалися до інших медичних установ - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Слідче управління Нацполіції Житомирської області розслідує кримінальне провадження за фактом зловживання службових осіб Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського. Про це йдеться в Ухвалі Корольовського районного суду м.Житомира, передає УНН.

Списані в держаних лікарнях магнітно-резонансні томографи перепродавалися до інших медичних установ - поліція

Так, із тексту Ухвали слідує, що службові особи лікарень списували закуплені за державні кошти магнітно-резонансті томографи. І згодом ці ж томографи встановлювалися під виглядом працюючих і заново куплених в інших лікарнях.

Так, компанія ПрАТ “УМТ” на підставі договору про поставку медичного устаткування, надали магнітно-резонансний томограф “EXCELARTVantageXGV” до ТОВ “МДЦ Експерт-Житомир”, який ймовірно використовується у Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Ф.Гербачевського і по теперішній час.

“Службові особи Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснили списання майна, яке знаходилося на балансі зазначеної юридичної особи, а саме магнітно-резонансного томографу MSM-50 SP-SR 1993, внаслідок чого вчинили розтрату такого майна, чим завдали шкоду у великих розмірах.

З матеріалів зібраних у кримінальному провадженні вбачається, що у 1997 році Житомирською обласною радою за державні кошти закуплено магнітно — резонансний томограф ShimadzuMSM-50 SP-SR та встановлено у Житомирській Обласній лікарні ім.Гербачевського. У вересні 2011 комунальною установою „Обласний медичний консультативно-діагностичний центр“ підготовлено експертний висновок № 169 на підставі якого зазначений томограф списано як такий, що не придатний для подальшого використання у зв’язку із повним фізичним зносом. Також у матеріалах наявна інформація про те, що протягом 2012-2013 років у клінічних лікарнях м. Житомира, м. Запоріжжя, м. Каушани (Молдова), м. Києва, м. Кіровограда, м. Кременчуг, м. Рівне, м. Суми, м. Харкова, м. Шепетівка, Хмельницької області товариством „МДЦ Експерт“ були встановлені приватні МРТ та є велика ймовірність того, що це апарати, які попередньо знаходились на балансах державних установ та списані як ті, що досягли повного фізичного зносу та не підлягають відновленню або ремонту. В свою чергу встановлено, що ПрАТ „УМТ“ 26.09.2012 на підставі договору № 98 про поставку медичного устаткування, надали магнітно-резонансний томограф „EXCELARTVantageXGV“ до ТОВ „МДЦ Експерт-Житомир“, який ймовірно використовується у Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського і по теперішній час”, — йдеться у документі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему закупівлі старого медобладнання під виглядом нового.

За даними слідства, комерційні структури ТОВ “УМТ+” , ПрАТ “УМТ”, ТОВ “Медторг”, ПП “НВО “ДІКСІОН Україна” імпортували на територію України медичне обладнання, яке згодом продавали за значно завищеними цінами.

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