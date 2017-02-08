Списанные в государственных больницах магнитно-резонансные томографы перепродавались в другие медицинские учреждения - полиция

Так, из текста Постановления следует, что должностные лица больницы списывали закупленные за государственные средства магнитно-резонансти томографы. И впоследствии эти же томографы устанавливались под видом работающих и заново купленных в других больницах.

Так, компания ЧАО "УМТ" на основании договора о поставке медицинского оборудования, предоставила магнитно-резонансный томограф "EXCELARTVantageXGV" ООО "МДЦ Эксперт-Житомир", который предположительно используется в Житомирской областной клинической больницы им. О.Ф.Гербачевского и по настоящее время.

"Должностные лица Житомирской областной клинической больницы им. О.Ф.Гербачевского, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, осуществили списание имущества, которое находилось на балансе указанного юридического лица, а именно магнитно-резонансного томографа MSM-50 SP-SR 1993, в результате чего совершили растрату такого имущества, чем нанесли ущерб в крупных размерах.

Из материалов собранных в уголовном производстве следует, что в 1997 году Житомирским областным советом за государственные средства закуплено магнитно - резонансный томограф ShimadzuMSM-50 SP-SR и установлено в Житомирской областной больнице им.Гербачевского. В сентябре 2011 года коммунальным учреждением "Областной медицинский консультативно-диагностический центр" подготовлено экспертное заключение № 169 на основании которого указанный томограф списан как таковой, что не пригоден для дальнейшего использования в связи с полным физическим износом. Также в материалах имеется информация о том, что в течение 2012-2013 годов в клинических больницах г. Житомира, г. Запорожье, г. Каушаны (Молдова), г. Киев, г. Кировограда, г. Кременчуг, г. Ровно, г. Сумы, г. Харьков, г. Шепетовка Хмельницкой области обществом "МДЦ Эксперт" были установлены частные МРТ и есть большая вероятность того, что это аппараты, которые предварительно находились на балансах государственных учреждений и списаны как достигшие полного физического износа и не подлежат восстановлению или ремонту. В свою очередь установлено, что ЗАО "УМТ" 26.09.2012 года на основании договора № 98 о поставке медицинского оборудования, предоставила магнитно-резонансный томограф "EXCELARTVantageXGV" ООО "МДЦ Эксперт-Житомир", который предположительно используется в Житомирской областной клинической больницы им. А.Ф. Гербачевского и по настоящее время ", - говорится в документе.

Напомним, правоохранители разоблачили схему закупки старого оборудование под видом нового .

По данным следствия, коммерческие структуры ООО "УМТ +", ЧАО "УМТ", ООО "Медторг", ЧП "НПО" ДИКСИОН Украины "импортировали на территорию Украины медицинское оборудование, которое впоследствии продавали по значительно завышенным ценам.