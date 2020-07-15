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Спір за пляж Януковича: юрист пояснив, як мають діяти "межигірські" чиновники

Спір за пляж Януковича: юрист пояснив, як мають діяти "межигірські" чиновники

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Чинне законодавство зобов'язує органи місцевого самоврядування надати людям безперешкодний доступ до водойм. Чиновники, які ухиляються від своїх обов'язків, матимуть справу з правоохоронцями. Про це у коментарі УНН розповів юрист Ростислав Кравець, коментуючи дії чиновників Новопетрівської сільської ради, які відмовили людям у безкоштовному доступі до Межигір'я експрезидента Віктора Януковича.

Кравець нагадав, що у кінці жовтня минулого року ВР схвалила закон Президента Володимира Зеленського про доступ до води. Документ був введений в дію в кінці січня 2020 року.

"З моменту набрання чинності законом місцеві ради повинні дати можливість доступу громадянам України до природних багатств, в тому числі - до водойм. Для цього місцева влада має зробити окремі проходи, стежки, за якими громадяни можуть безперешкодно потрапити до водойми. Так чи інакше, сільська рада повинна надати громадянам України вільний доступ до водойм, як це передбачено законодавством", - інформує Кравець.

Посадовців, які ухиляються від покладених на них обов'язків, будуть штрафувати, каже юрист. Це прописано у законі, додає він.

"В даному випадку штрафує і зобов'язує чиновників виконувати законодавство поліція", - розповідає Кравець.

Не уникнути штрафів і управлінцям Межигір'я, додає юрист.

"Фактично сьогодні це АРМА", - каже він.

Нагадаємо, голова сільської ради Нових Петрівців Родіон Старенький (під Києвом) заявив про наміри знести паркан "Межигір'я" Віктора Януковича та надати доступ місцевій громаді на пляж "Дамба". Але згодом він передумав і повідомив, що паркан зносити не будуть, натомість місцевим мешканцям дадуть два дні в тиждень (робочі), в які вони зможуть безкоштовно заходити на територію Януковича.

Якщо ж вони захочуть відвідати "Межигір’я" у вихідний, їм доведеться сплатити 150 грн з дорослого активістам, які оселилися в будинку Януковича. Сумарний дохід їх в рік становить близько 40 млн грн.

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