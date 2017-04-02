Спільний молебень за перемогу над агресором пройшов в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Київський Патріархат разом з іншими Церквами, що входять до Всеукраїнської Ради Церков молився за Перемогу. По всій Україні, пройшов молебень за перемогу України над агресором, передає УНН.
Представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили з ініціативою про проведення 2 квітня спільної молитви за перемогу над агресором і встановлення справедливого миру. Звернення підписали предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав, генеральний Секретар Конференції Римо-Католицьких Єпископів Віталій Скомаровський.
"Ми звертаємося до священнослужителям, релігійним проповідникам, наставникам і всім вірним наших Церков ...провести в неділю, 2 квітня, о 15 годині у Києві на Софійській площі, а також в обласних центрах, по всій Україні та в країнах українського поселення спільні молитви за перемогу над агресором і за встановлення справедливого світу",— йдеться в заяві Ради Церков.
До молебеня долучились по усій Україні.
У Тернополі молебень розпочався о 12:30, до заходу долучилось понад 400 небайдужих та 30 священнослужителів і представників духовенства.
В Ужгороді На Театральній площі зібрались військовослужбовці, волонтери, духовенство та кілька десятків містян. Присутні помолилися за мир і спокій в Україні, перемогу над агресором на Донбасі, вшанували пам’ять загиблих захисників України, попросили допомоги для тих, хто зараз протистоїть ворогові. Згадали у молитві і вимушених переселенців з Донбасу та Криму, які втратили свої домівки і були змушені залишити рідні регіони. Частині військових було вручено церковні відзнаки за жертовність і відданість державі.
Кількасот Миколаївців на Соборній площі міста, також долучились до священного дійства. Чиновники, студенти, громадські активісти, городяни, духовенство різних православних конфесій, на чолі з очільниками області та міста помолилися за мир і перемогу над агресором.
Брали участь у всеукраїнській молитві і жителі Кропивницького. Представники різних конфесій провели у центрі Кропивницького спільну молитву за мир і перемогу. Молебень провели на площі Героїв Майдану, де традиційно проходять вшанування полеглих майданівців і військових, інформує кореспондент УНН.
Біля фігури Божої Матері у Львові також пройшла загальноміська екуменічна молитва за визволення України.
В Херсоні ж молебень пройшов біля пам’ятника Небесній Сотні. Його провели місцеві священники. Люди прийшли з прапорами України.
Долучились до всеукраїнського священного дійства і одесити, біля будівлі Одеської ОДА на місці майбутнього Меморіалу пам’яті воїнам, загиблим в зоні проведення АТО, відбувся молебень за мир в Україні. У ньому взяли участь більше десятка різних конфесій. З проповіддю і молитвою до присутніх одеситів звернулися представники Української православної церкви Київського патріархату, Римсько-Католицької церкви в Україні, Української Греко-Католицької церкви, Єврейської месіанської общини, Вірменської церкви в Україні, Християнської реформаторської церкви, Об’єднання баптистських церков України та інші священнослужителі.
Нагадаємо, 26 березня в Україні відбулися урочистості до Дня Нацгвардії.