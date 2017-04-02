Совместный молебен за победу над агрессором прошел в Украине

Представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выступили с инициативой о проведении 2 апреля совместной молитвы за победу над агрессором и установления справедливого мира. Обращение подписали предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав, генеральный секретарь Конференции Римско-Католических Епископов Виталий Скомаровский.

"Мы обращаемся к священнослужителям, религиозным проповедникам, наставникам и всем верным наших Церквей ... провести в воскресенье, 2 апреля, в 15 часов в Киеве на Софийской площади, а также в областных центрах, по всей Украине и в странах украинского поселения совместные молитвы за победу над агрессором и за установление справедливого мира ", - говорится в заявлении Совета Церквей.

К молебен присоединились по всей Украине.

В Тернополе молебен начался в 12:30, к действию присоединилось более 400 неравнодушных и 30 священнослужителей и представителей духовенства.

В Ужгороде на Театральной площади собрались военнослужащие, волонтеры, духовенство и несколько десятков горожан. Присутствующие помолились за мир и спокойствие в Украине, победу над агрессором на Донбассе, почтили память погибших защитников Украины, попросили помощи для тех, кто сейчас противостоит врагу. Вспомнили в молитве и вынужденных переселенцев из Донбасса и Крыма, которые потеряли свои дома и были вынуждены покинуть родные регионы. Части военных были вручены церковные награды за жертвенность и преданность государству.

Жители Николаева на Соборной площади города, также присоединились к священному действу. Чиновники, студенты, общественные активисты, горожане, духовенство разных православных конфессий, во главе с руководителями области и города помолились за мир и победу над агрессором.

Участвовали во всеукраинской молитве и жители Кропивницкого. Представители разных конфессий провели в центре Кропивницкого общую молитву за мир и победу. Молебен провели на площади Героев Майдана, где традиционно проходят чествования павших майдановцев и военных, передает корреспондент УНН.

У фигуры Божьей Матери во Львове также прошла общегородская экуменическая молитва за освобождение Украины.

В Херсоне же молебен прошел у памятника Небесной Сотни. Его провели местные священники. Люди пришли с флагами Украины.

Присоединились к всеукраинской священного действа и одесситы, у здания Одесской ОГА месте будущего Мемориала памяти воинам, погибшим в зоне проведения АТО, состоялся молебен за мир в Украине. В нем приняли участие более десятка различных конфессий. С проповедью и молитвой к присутствующим одесситов обратились представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Римско-Католической церкви в Украине, Украинской Греко-Католической церкви, Еврейской мессианской общины, Армянской церкви в Украине, Христианской реформаторской церкви, Объединение баптистских церквей Украины и другие священнослужители .

Напомним, 26 марта в Украине прошли торжества ко Дню Нацгвардии.