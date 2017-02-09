Спільники "Гіві" взяли на себе відповідальність за його вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Відповідальність за вбивство командира батальйону “Сомалі” Михайла Толстих, відомого як “Гіві”, взяли на себе його спільники, передає УНН з посиланням на “Новую газету”.
Повідомляється, що до редакції газети звернувся громадянин Росії, доброволець з Москви Ігор Мильцєв, який представився бійцем підрозділу ДНР “Сомалі”, що був під контролем бойовика “Гіві”.
Він заявив, що замах на “Гіві” організували він і ще троє бійців “Сомалі”.
“Йому помстився б будь-хто”, — розповів І.Мильцєв.
Вбивство “Гіві” він називав помстою товаришів по службі, нібито, кинутих під час бою під Авдіївкою в кінці січня 2017 року.
Крім того, він назвав звинувачення влади ДНР на адресу українських спецслужб “смішними”.
“СБУ за лінію розмежування не переходять”, — зазначив бойовик.
Як повідомляв УНН, у “ДНР” 8 лютого повідомили, що командир батальйону “Сомалі” Михайло Толстих з позивним “Гіві” загинув в результаті вибуху у своєму кабінеті.
На думку нардепа Д.Тимчука, шанс прибрати “Гіві” дала О.Захарченку Авдіївка.
У СБУ заявили, що смерть “Гіві” підтверджує відсутність законної влади в ОРДЛО.