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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сообщники "Гиви" взяли на себя ответственность за его убийство

Киев • УНН

 • 28627 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Ответственность за убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви", взяли на себя его сообщники, передает УНН со ссылкой на "Новую газету".

Сообщники "Гиви" взяли на себя ответственность за его убийство

Сообщается, что в редакцию газеты обратился гражданин России, доброволец из Москвы Игорь Мильцев, который представился бойцом подразделения ДНР "Сомали", который был под контролем боевика "Гиви".

Он заявил, что покушение на "Гиви" организовали он и еще трое бойцов "Сомали".

"Ему отомстил бы любой", - рассказал И.Мильцев.

Убийство "Гиви" он называл местью сослуживцев якобы брошенных во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

Кроме того, он назвал обвинения власти ДНР в адрес украинских спецслужб "смешными".

"СБУ линии разграничения не переходит", - отметил боевик.

Как сообщал УНН, в "ДНР" 8 февраля сообщили, что командир батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" погиб в результате взрыва в своем кабинете.

По мнению нардепа Д.Тимчука, шанс убрать "Гиви" дала А.Захарченко Авдеевка.

В СБУ заявили, что смерть "Гиви" подтверждает отсутствие законной власти в ОРДЛО.

"Гиви" могут похоронить рядом с "Моторолой" .

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