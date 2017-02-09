Сообщники "Гиви" взяли на себя ответственность за его убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Ответственность за убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви", взяли на себя его сообщники, передает УНН со ссылкой на "Новую газету".
Сообщается, что в редакцию газеты обратился гражданин России, доброволец из Москвы Игорь Мильцев, который представился бойцом подразделения ДНР "Сомали", который был под контролем боевика "Гиви".
Он заявил, что покушение на "Гиви" организовали он и еще трое бойцов "Сомали".
"Ему отомстил бы любой", - рассказал И.Мильцев.
Убийство "Гиви" он называл местью сослуживцев якобы брошенных во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.
Кроме того, он назвал обвинения власти ДНР в адрес украинских спецслужб "смешными".
"СБУ линии разграничения не переходит", - отметил боевик.
Как сообщал УНН, в "ДНР" 8 февраля сообщили, что командир батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" погиб в результате взрыва в своем кабинете.
По мнению нардепа Д.Тимчука, шанс убрать "Гиви" дала А.Захарченко Авдеевка.
В СБУ заявили, что смерть "Гиви" подтверждает отсутствие законной власти в ОРДЛО.