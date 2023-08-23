Спілкування з вкладниками у складній ситуації свідчить про спробу збереження ділової репутації — економіст про банк “Конкорд”

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Concord Fintech Solutions готовий допомогти країні у створенні дієвого моніторингу банківських транзакцій

Цитата

“Як правило, комунікація після ліквідації між власниками і вкладниками існує тоді, коли банк намагається зберегти свою ділову репутацію. Бо після ліквідації що для власників основне? Розібратися із кредиторами, а вкладники — річ другорядна. Й коли банк намагається заспокоїти партнерів й вкладників в тому числі, то, вважаю, мова про те, що їм не все одно, що вони націлені на збереження своєї ділової репутації. От саме це й є у випадку з “Конкордом”, — підкреслив Ілля Несходовський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Команда “Конкорду” поводилась гідно — нардеп з фінансового комітету ВР про ліквідацію банку

За його словами, причини ліквідації банків в Україні різняться від випадку до випадку — це й робота на країну-агресора, й системні порушення фінмоніторингу.

“Причин багато, у кожному окремому випадку вони різні”, — констатував експерт.

Нагадаємо

З 21 серпня Фонд гарантування вкладів здійснюватиме виплати коштів вкладникам АТ “АКБ “КОНКОРД” незалежно від закінчення строку дії договору банківського вкладу.

Як зазначається у повідомлені, вкладникам “Конкорду” кошти будуть відшкодовані в повному розмірі вкладу та з відсотками, які були нараховані станом на кінець дня 1 серпня. При цьому вклади в іноземній валюті відшкодовуватимуться у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець того ж дня.

З приводу механізму виплат співзасновниця банку Олена Сосєдка раніше зазначала, що вони здійснюються через банки-агенти Фонду. Отримати відшкодування вкладники зможуть безпосередньо у відділенні одного із агентів або дистанційно. Такі дистанційні виплати здійснюють 5 банків-агентів, а інформацію про їх порядок можна дізнатись на сайті Фонду гарантування вкладів.

Загалом сума гарантованого відшкодування у “Конкорді” становить 639 млн грн, при чому, як раніше повідомили у Фонді, “це вже усталена практика — розпочинати виплати вкладникам ще до того, як спливає граничний термін початку виплат”.

З цього приводу Олена Сосєдка наголосила, що команда “Конкорду" із вдячністю стежить за ситуацію та готова прийти на допомогу” за потреби й вкладникам, й представникам Фонду, спільно з якими зробить “усе, аби зменшити для вас будь-які незручності від ліквідації “Конкорду”.