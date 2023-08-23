Общение с вкладчиками в сложной ситуации свидетельствует о попытке сохранения деловой репутации - экономист о банке "Конкорд"

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“Как правило, коммуникация после ликвидации между собственниками и вкладчиками существует тогда, когда банк пытается сохранить свою деловую репутацию. Потому что после ликвидации что для собственников основное? Разобраться с кредиторами, а вкладчики — вещь второстепенная. И когда банк пытается успокоить партнеров и вкладчиков в том числе, то, считаю, речь о том, что им не все равно, что они нацелены на сохранение своей деловой репутации. Вот именно это и есть в случае с “Конкордом”, — подчеркнул Илья Несходовский.

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По его словам, причины ликвидации банков в Украине различаются от случая к случаю — это и работа на страну-агрессора, и системные нарушения финмониторинга.

“Причин много, в каждом отдельном случае они разные”, — констатировал эксперт.

Напомним

С 21 августа Фонд гарантирования вкладов будет осуществлять выплаты средств вкладчикам АО “АКБ “КОНКОРД” независимо от окончания срока действия договора банковского вклада.

Как отмечается в сообщении, вкладчикам “Конкорда” средства будут возмещены в полном размере вклада и с процентами, которые были начислены по состоянию на конец дня 1 августа. При этом вклады в иностранной валюте будут возмещаться в гривне по курсу НБУ, установленному на конец того дня.

По поводу механизма выплат соучредитель банка Елена Соседка ранее отмечала, что они осуществляются через банки-агенты Фонда. Получить возмещение вкладчики смогут непосредственно в отделении одного из агентов или дистанционно. Такие дистанционные выплаты осуществляют 5 банков-агентов, а информацию об их порядке можно узнать на сайте Фонда гарантирования вкладов.

В целом сумма гарантированного возмещения в “Конкорде” составляет 639 млн грн, причем, как ранее сообщили в Фонде, “это уже устоявшаяся практика — начинать выплаты вкладчикам еще до того, как истекает предельный срок начала выплат”.

По этому поводу Елена Соседка отметила, что команда "Конкорда" с благодарностью следит за ситуацией и готова прийти на помощь” при необходимости и вкладчикам, и представителям Фонда, совместно с которыми сделает “все, чтобы уменьшить для вас любые неудобства от ликвидации “Конкорда”.